В Мариуполе провели первые совместные учения участников АТО и самообороны города

23:21, 19 ноября 2014
Общество
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В Мариуполе состоялись первые специальные учения с привлечением военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии Украины, и представителей самообороны города

У Маріуполі проведено перші спільні навчання учасників АТО та громадських активістів / Міноборони

Мероприятие проведено по инициативе руководства сектора, представителей общественных объединений и местных органов самоуправления, сообщается на официальном сайте Минобороны.

По легенде учений, недовольные граждане в штатском заблокировали административное здание. На место немедленно прибыл совместный патруль бойцов добровольческого батальона и местных активистов. После неудачной попытки локализовать конфликт, на помощь патрульным прибыл армейский спецназ. В результате, нарушители общественного порядка были задержаны и переданы компетентным органам.

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"Плодотворное сотрудничество сил антитеррористической операции с местной властью, а также патриотически настроенными гражданами все больше распространяется. Так, после надлежащей подготовки представителей самообороны недавно мы ввели в городе совместные патрули. Сегодня же мы проверили готовность мариупольских дружин самообороны действовать вместе с военными и мне приятно констатировать, что мы успешно справились с задачей", - рассказал начальник отдела гражданско-военного сотрудничества сектора полковник Юрий Пискун.

По словам организаторов специальных учений, в их планах есть продолжение отработки совместных действий по наведению общественного порядка в различных условиях как в Мариуполе, так и за его пределами.

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