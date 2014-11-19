В Мариуполе провели первые совместные учения участников АТО и самообороны города
В Мариуполе состоялись первые специальные учения с привлечением военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии Украины, и представителей самообороны города
Мероприятие проведено по инициативе руководства сектора, представителей общественных объединений и местных органов самоуправления, сообщается на официальном сайте Минобороны.
По легенде учений, недовольные граждане в штатском заблокировали административное здание. На место немедленно прибыл совместный патруль бойцов добровольческого батальона и местных активистов. После неудачной попытки локализовать конфликт, на помощь патрульным прибыл армейский спецназ. В результате, нарушители общественного порядка были задержаны и переданы компетентным органам.
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"Плодотворное сотрудничество сил антитеррористической операции с местной властью, а также патриотически настроенными гражданами все больше распространяется. Так, после надлежащей подготовки представителей самообороны недавно мы ввели в городе совместные патрули. Сегодня же мы проверили готовность мариупольских дружин самообороны действовать вместе с военными и мне приятно констатировать, что мы успешно справились с задачей", - рассказал начальник отдела гражданско-военного сотрудничества сектора полковник Юрий Пискун.
По словам организаторов специальных учений, в их планах есть продолжение отработки совместных действий по наведению общественного порядка в различных условиях как в Мариуполе, так и за его пределами.