Первоклассники останутся без букварей и учебников на Первое сентября

Среди причин некачественно организованного конкурса учебников авторы исследования называют непрофессиональную экспертизу проектов учебной литературы.

Из-за некачественно организованного Министерством образования и науки конкурса учебников для 1 классов будущие первоклассники «Новой украинской школы» не получат учебную литературу к 1 сентября.

К такому выводу пришли авторы исследования, которое публикует сайт телеканала новостей «24».

В частности, Институт модернизации содержания образования, который отвечает за проведение конкурса, получил проекты учебников по 27 учебным дисциплинам, хотя учебная программа первого класса состоит из 32 предметов.

«Нет учебников для изучения армянского, молдавского, румынского, словацкого и венгерского языков в 1-х классах школ с украинским языком обучения - ни один автор не подал проект учебника по этим предметам», - отмечают авторы исследования.

Еще по 14 предметам ИМСО получил по одному проекту учебника. При этом 5 проектов отсеяны экспертами как некачественные.

«Если же ко второму этапу конкурса их не допустят, то первоклассники школ с крымскотатарским языком обучения останутся без букваря, в украиноязычных школах не будет учебников по крымскотатарскому, цыганскому и польскому языках, а в польскоязычных - учебной литературы по украинскому языку», - добавляют исследователи. По их мнению, у министерства не осталось времени, чтобы обеспечить первоклассников полным комплектом учебников до начала учебного года.

«Даже если МОН срочно объявит и успешно проведет повторный конкурс учебников, выдать их до 1 сентября типографии не успеют», - пришли к выводу исследователи.

Среди причин некачественно организованного конкурса учебников авторы исследования называют непрофессиональную экспертизу проектов учебной литературы. Даже за выявленные одинаковые недостатки эксперты не снимали баллы одним проектам, зато другим вариантам учебника снижали оценки к минимуму.

«Не имея экспериментальных свидетельств, эксперты выбраковывают даже учебники, которые прошли успешную апробацию во время пилотирования Государственного стандарта начального общего образования в 100 украинских школах 2017/2018 учебного года», - отмечает издание.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство образования и науки должно напечатать за средства государственного бюджета учебники для

учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов. Как заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, учебная литература для десятиклассников в школы поступит после начала учебного года.