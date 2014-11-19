На Донетчине обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов
14:42, 19 ноября 2014Общество
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Во вторник, 18 ноября, вблизи н.п. Рыбинское в Донецкой области пограничники в ходе осмотра прилегающей местности обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов.
Боеприпасы обнаружили вблизи Рыбинского / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации государственной пограничной службы Украины, он находился в лесополосе и был присыпан листьями.
Предварительно установлено, что тайник был оборудован незаконными вооруженными формированиями для дальнейшего использования во время наступления или обеспечения диверсионных разведывательных групп. В нем находились боеприпасы калибра 7,62 мм (1300 шт.), 5,45 мм (1400 шт.), гранаты, запалы, выстрелы к гранатомету и др.
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