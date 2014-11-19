В СНБО говорят об увеличении социального напряжения в РФ из-за событий в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Должен подчеркнуть, что убивают российских солдат и офицеров, которые сюда прибывают, и я уверен в том, что родители, которые получат с территории Украины тела погибших русских солдат и тех же наемников - они все больше борются с той политикой, которую ведет российское руководство», - отметил он.

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«Поэтому мы ожидаем, что международное сообщество и внутреннее напряжение, которое нарастает в России, - повлияют на решения, которые сейчас принимаются высшим российским руководством», - подчеркнул Лысенко.