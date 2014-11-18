В Одессе журналисты проверили, как люди относятся к российским СМИ (видео)

Одесситы негативно относятся к российскому ТВ и пытаются развенчать пропаганду о рабах и карателях.

Это показал эксперимент журналистов «Думская ТВ». Ольга Китик и Евгений Ячменцев под видом работников российских СМИ искали, где продать рабов и узнавали, кто такие каратели. Одни жители Одессы пытались опровергнуть российскую пропаганду, другие вовсе убегали прочь. Читайте такжеРоссийские СМИ уже утверждают, что украинцы вскоре перейдут на латиницу

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