Евровидение-2018: Melovin демонстративно игнорировал журналистов из России

Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился.

Представитель Украины на Евровидении Melovin демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

В Лиссабоне, где состоялось официальное открытие Евровидения-2018, по голубой дорожке прошли представители 43 стран-участниц, сообщает ТСН.

Все участники общались с журналистами и ведущими церемонии открытия.

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Представитель Украины на "Евровидении" MELOVIN вел себя очень дружелюбно, общался с журналистами разных стран, но демонстративно игнорировал журналистов из Российской Федерации.

Также Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с представителем Беларуси Никитой Алексеев (ALEKSEEV) и гитаристом из Германии.

Как сообщал УНИАН, международный песенный конкурс Евровидение 2018 проходит в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая. Украину на Евровидении 2018 в Лиссабоне представит певец Melovin с песней Under The Ladder.