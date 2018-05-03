Целый город в Днепропетровской области останется без водоснабжения из-за долгов
15:46, 03 мая 2018Общество
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Без централизованного водоснабжения останется 70-тысячный город.
С завтрашнего дня город останется без воды / УНИАН
По всему Новомосковску Днепропетровской области 4 мая отключат подачу воды. Отключение связано с задолженностью КП «Новомосковск водоканал».
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По состоянию на 27 апреля КП «Новомосковск водоканал» имеет задолженность за использованные услуги центрального водоснабжения на сумму более 11,4 млн грн, сообщили в пресс-службе КП «Днепрводоканал».
4 мая КП «Днепроводоканал» ограничит подачу воды на КП «Новомосковск водоканал».
Справка УНИАН. Город Новомосковск расположен в 27 км от Днепра. Население города составляет 70,5 тыс. человек.
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