Целый город в Днепропетровской области останется без водоснабжения из-за долгов

15:46, 03 мая 2018
Общество
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Луганск остался без воды / УНИАН

По всему Новомосковску Днепропетровской области 4 мая отключат подачу воды. Отключение связано с задолженностью КП «Новомосковск водоканал».

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По состоянию на 27 апреля КП «Новомосковск водоканал» имеет задолженность за использованные услуги центрального водоснабжения на сумму более 11,4 млн грн, сообщили в пресс-службе КП «Днепрводоканал».

4 мая КП «Днепроводоканал» ограничит подачу воды на КП «Новомосковск водоканал».

Справка УНИАН. Город Новомосковск расположен в 27 км от Днепра. Население города составляет 70,5 тыс. человек.

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Теги: #Днепропетровщина#вода#отключение