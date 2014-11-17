В Ивано-Франковске почтили память казненных националистов

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня возле памятника Казненным под еврейской синагогой, где немцы расстреляли 27 украинских патриотов, состоялась поминальная панихида с участием духовенства, представителей областной и городской власти, общественных и политических организаций, студенчества и неравнодушных жителей города.

Участники мероприятия вспоминали, что 14 ноября 1943 года во время оперетты Ярослава Барнича «Шарика» в украинский театр им. Ивана Франко в Станиславе ворвались гестаповцы и арестовали более 140 зрителей, среди которых были руководители ОУН и УПА. А 17 ноября в еврейской синагоге немцы расстреляли 27 украинских патриотов. Теперь на этом месте установлен памятник, а улица носит название Казненных националистов.

Читайте такжеДень Красных маков: в Киеве почтили память погибших в войнах (фоторепортаж)Актеры областного академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко сегодня перед панихидой показали отрывок из этой оперетты. Общественность города, представители власти, лидеры политических партий возложили венки и цветы к памятнику Казненным, зажгли свечи.

А в 16 часов учащиеся общеобразовательных школ Ивано-Франковска проведут общегородской сбор-реквием “Вспомним всех поименно!”.

В мероприятии приняло участие 200 человек.