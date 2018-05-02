Разоблачение на взятке работников Госгеокадастра на Закарпатье: в ГПУ сообщили подробности

Злоумышленники вымогали денежные средства у частного предпринимателя за выделение в собственность земельных участков в Воловецком районе области под строительство горнолыжного спуска и гостиницы.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке работников Главного управления Госгеокадастра Украины в Закарпатской области.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, при процессуальном руководстве сотрудников ГПУ следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции разоблачена группа лиц ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области, которые вымогали денежные средства у частного предпринимателя за выделение в собственность земельных участков в Воловецком районе области.

Установлено, что в середине февраля этого года к работнику ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области обратился частный предприниматель по поводу приобретения или выделения бесплатно земельных участков в собственность для строительства горнолыжного спуска и гостиницы на территории Воловецкого района.

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Работник ГУ Геокадастра вместе со своим непосредственным руководителем разработали схему получения неправомерной выгоды. С целью реализации своего преступного умысла в начале марта чиновник сообщил предпринимателю, что в данное время нет возможности получить в собственность земельные участки, и рассказал о возможности через определенное время приобрести на праве собственности земельные участки. В частности, предприниматель должен подыскать четырех человек - участников АТО, от которых получить доверенность на представительство их интересов с целью дальнейшего бесплатного выделения в собственность указанным физическим лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, по 2 га каждому. После того, как будут выделены указанные земельные участки, возможно будет изменить их целевое назначение, а в дальнейшем, после регистрации юридического лица, возможно выкупить указанные земельные участки и использовать их по собственной необходимости.

Свои услуги по содействию в получении земли сотрудники ГУ Госгеокадастра в области оценили в 270 тыс. долларов.

Сегодня, 2 мая, после получения второй части неправомерной выгоды в размере 117,5 тыс. долларов двое сообщников были задержаны.

Задержанным лицам подготовлены уведомления о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должностей.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в Twitter о задержании руководства Главного управления Госгеокадастра Украины в Закарпатской области на взятке в 200 тыс. долларов.