Стрелков пожаловался, что российская гуманитарка попадает на рынок "ДНР"

Стрелков (он же Гиркин) рассказал «Газете.Ru» о разворовывании гуманитарной помощи на Донбассе и других острых темах.

В частности, Гиркин сообщил, что российской государственной помощи недостаточно.

"В основном она попадает на рынки, а не населению. Получатели помощи, которые находятся на территории республики, они недобросовестные", - цитирует Стрелкова "Украинская Правда".

"70% -80% гражданских, оставшихся в Донецке, находятся на грани голода, пока им есть чем питаться, но этих запасов недостаточно. В основном, остались старики и пенсионеры, и инвалиды. Они не имеют возможности заработать. Не получающие пенсий, они зависят от гуманитарной помощи. Если ее не будет, они умрут от голодной смерти ", - добавил Стрелков.

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При этом боевик посетовал, что гуматиарная помощь от киевских властей и украинских олигархов доходит до населения благополучно.