«Лото-Забава»: В Умани выигран 1 000 000 гривень!

29 апреля первым из большого лототрона выпал шарик под номером 41, а потому игрок из Умани, который выиграл 1 000 000 гривен, зачеркнул три линии в одном игровом поле с одной льготной подковкой.

Розыгрыш 977-го тиража «Лото-Забава», который состоялся 29 апреля, впервые прошел по новым правилам. Теперь еще в начале розыгрыша «Лото-Забава» все внимание будет приковано к номеру первого шарика, ведь этот номер будет определять сумму приза в категории «за три горизонтали с двумя подковками». Если выпадает шарик с четным числом, значит, в этом тираже гарантированно выиграют миллион, и тот, кто зачеркнет три горизонтали с двумя льготными подковками, выиграет не 200 тыс. гривен, а один миллион. В случае если первый шарик, выпавший из большого лототрона, будет с нечетным числом – 1 000 000 гривен выиграют только при условии, если счастливчик зачеркнет три линии в одном игровом поле с одной льготной подковкой.

29 апреля первым из большого лототрона выпал шарик под номером 41, а потому игрок из Умани, который выиграл 1 000 000 гривен, зачеркнул три линии в одном игровом поле с одной льготной подковкой. Счастливый билет № 0228861 был приобретен в городе Умань (Черкасская область) на фирменном столе «М.С.Л.», который находится в магазине «Вацак» на улице Рафаила Черного, 14. Таким образом, новый победитель стал уже 289-ым миллионером «Лото-Забава» и десятым миллионером 2018 года. Символично, что юбилейный миллионер в этом году стал одновременно и первым главным победителем обновленной «Лото-Забава».

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л. » и принять участие в подарочной программе «Два дня из жизни миллионера», которая рассчитана на двух человек.

Всеми преимуществами членства в закрытом «КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» уже воспользовалась Александра Гошкович из Николаевской области, которая выиграла свой джекпот в размере 3 млн гривен 1 апреля в 973-м тираже благодаря билету, приобретенному онлайн. В рамках подарочной программы «Два дня из жизни миллионера» Александра Петровна посетила столицу вместе со своей внучкой Светланой и провела незабываемый уик-энд в течение 28-29 апреля.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя 977-го тиража и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.