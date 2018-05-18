Вехи недели. Донбасс на пике напряжения и правительственная диалектика

Прекращение огня на Донбассе остается только на бумаге, и уже не только западная пресса пишет о подготовке к активизации боевых действий. Петр Порошенко подчеркнул в интервью Bild, что Украина не хочет войны с Россией, но вынуждена готовиться к ней. Выстраивается линия эшелонированной обороны, укрепляются позиции, подтягиваются резервы. То же, только наплевав на нормы международного права, для самопровозглашенных ДНР и ЛНР обеспечивает Россия, все еще судорожно пытающаяся делать хорошую мину при отвратительной внешнеполитической игре. Развитие ситуации на саммите G-20 в Брисбене убедительно свидетельствует, что весь цивилизованный мир отлично понимает роль Кремля в развитии ситуации на Донбассе. Пожалуй, с таким уровнем остракизма в Москве не сталкивались еще ни разу после завершения холодной войны.

Украина же решила действовать не только военной силой, от чего ее удерживает Запад и открытая граница с Россией, но и экономическим путем. Социальные выплаты на оккупированной территории будут прекращены, бюджетные учреждения оттуда должны быть до 1 декабря эвакуированы. Судя по возмущенным воплям «верховных вождей» ДНР и ЛНР такая ситуация им нравится еще меньше, чем наступление украинской армии. В Донецке и Луганске как-то сразу вспомнили о нормах международного гуманитарного права и прочих «глупостях», которые игнорировались на протяжении последнего полугода. Осудил это решение Порошенко и Владимир Путин, сравнивший Донбасс с Чечней, но умолчавший о собственной роли в раскачивании там ситуации. России теперь придется либо брать своих марионеток на содержание, либо искать другие способы воздействия на ситуацию.

В Украине тем временем продолжаются прыжки курса гривны и скандал вокруг поставок угля, больше напоминающий выяснение отношений на высшем уровне. Понятно, что допрос министра топлива и энергетики в Генеральной прокуратуре – событие неординарное, как и перепалка министров по угольному вопросу непосредственно на заседании Кабинета Министров, но становится все более очевидным, что уровень патриотизма зачастую вовсе не пропорционален уровню благосостояния того или иного обитателя властного Олимпа.

Впрочем, проблемы министра, полномочия которого завершаются, не отпугивают других претендентов на места в исполнительной власти. Арсений Яценюк, ощутивший, что реальной альтернативы на посту премьера ему нет, решил придать новый импульс борьбе за министерские портфели, обнародовав свой вариант кадровых предложений по наполнению будущего правительства. «Народному фронту» его лидер отвел пусть не самые хлебные, но стратегически важные позиции министров юстиции и внутренних дел, решив поделиться с другими участниками коалиции портфелями. Некоторой пикантности ситуации придает тот факт, что буквально за пару дней до кадровых откровений Яценюка будущая коалиция договорилась, что она будет предлагать премьеру кандидатуры в Кабинет Министров. С другой стороны, Арсений Петрович сыграл на опережение и заставил заклятых политических друзей ускорить процесс принятия кадровых решений.

Пока одни отказываются от еще не полученных министерских портфелей, другие – представители ВО «Свобода» - расстались с уже фактически потерянными. Не дожидаясь сложения полномочий всем составом правительства перед новоизбранной Радой, в которой будут только однопартийцы-мажоритарщики, соратники Олега Тягныбока подчеркнуто громко заявили об уходе в отставку, которую сегодня, к сожалению, некому принять. Сложили свои полномочия и главы Полтавской и Тернопольской ОГА от «Свободы», разорвав практически все партийные связи с властью и развязав, по задумке вождей, руки для более активных действий.

Автор: Евгений Магда