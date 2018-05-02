В Сумской области простились попрощались с погибшим на Донбассе 27-летним бойцом

Обстоятельства, при которых погиб военный, не обнародуются.

В Сумской области сегодня, 1 мая, простились с погибшим в зоне проведения антитеррористической операции земляком - 27-летним бойцом 53-й отдельной механизированной бригады Александром Бондарем.

Об этом сообщает официальный сайт Ахтырского городского совета.

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«Александр Бондарь с 2016 года проходил службу в рядах ВСУ, с честью и достоинством исполнял свой воинский долг по защите Украины, её территориальной целостности и суверенитета в зоне проведения АТО. Церемония прощания прошла в доме, где он проживал, похоронен воин на Юрьевском кладбище. Выполняя свой гражданский долг, он встал на защиту государства, и мы с благодарностью будем всегда чтить его память», - говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых погиб Бондарь, на сайте горсовета не обнародуются.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине простились с экс-бойцом АТО, найденным мертвым в Польше.