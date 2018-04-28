При взрыве гранаты в автомобиле в Дарницком районе Киева погиб журналист - СМИ (видео)

Граната разорвалась в руках у погибшего журналиста Виталия Куксы. Причиной событий стал семейный конфликт.

В результате взрыва гранаты в автомобиле в Дарницком районе Киева погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.

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Об этом ТСН.uа стало известно из собственных источников. Известно, что Кукса был мобилизован и служил в зоне АТО связистом. Много писал о войне и на военные темы. Публиковался во многих украинских изданиях. Служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. В настоящее время, по данным ТСН.uа, был официально безработным.

Источники также сообщили имя пострадавшего – это 24-летний Андрей Сероштан. Официального места работы не имеет. Именно он, по данным источников, находился за рулем.

Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 апреля в Дарницком районе Киева, на ул. Михаила Драгоманова взорвался автомобиль «Шевроле». В результате взрыва один человек погиб, еще один получил телесные повреждения.

Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле взорвалась граната.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").