Сезонные работы в Украине: своя «клубника» ближе, но дешевле

Украинский рынок труда не однородный. В каких-то областях больше распространено сельское хозяйство, а в крупных промышленных центрах работодатели нуждаются в работниках на заводы и предприятия. Кроме того, рынку труда, как и любому другому рынку, свойственны сезонные колебания. Так, с началом весенне-летнего периода отечественные работодатели начинают активно искать персонал в сфере обслуживания (на туристические базы, отели, рестораны), в сфере сезонной торговли (продажа прохладительных напитков, мороженого, курортных сувениров), в строительном секторе, в агро-сфере. Вместе с тем, согласно наблюдениям экспертов рынка труда, претендентов, желающих поработать сезон, из года в год не хватает. Причем, причины могут быть самые разные.

Трудности в поиске сезонного работника

HR-директор агрокомпании «Сигнет Холдинг» Ольга Дядечко, к примеру, объясняет нехватку рабочих демографической проблемой.

«Активы у нашей компании сосредоточены в сельской местности, и на сезонные работы мы приглашаем местное население, поскольку хотим создавать рабочие места (не практикуем привозить откуда-то бригады). При этом, людей в селах физически стало меньше, рождаемость ниже…», – говорит она.

Именно поэтому в компании пытаются формировать рабочий «костяк», который приходит ежегодно.

«А когда у нас сезона нет, люди занимаются какой-то другой работой, к примеру, собственным хозяйством», – добавляет Дядечко.

На острую проблему нехватки «рабочих рук» в весенне-летний период сетует и маркетолог строительной компании «Артхаус-Групп» Владимир Цвион. По его словам, в этот период людей, в принципе, требуется больше, ведь строительство активизируется.

«Плюс, застройщики, которые тормозили в зимний период, или те, у которых подходят сроки сдачи здания в эксплуатацию, чтобы подогнать темпы работы, перекупают целые бригады. Так что весна-лето – это не рынок труда, а сплошная борьба», – отмечает он.

В HR-отделе сельскохозяйственного подразделения международной компании DowDuPont (нуждаются в сезонных сортировщиках, работниках производства, помощниках агронома и трактористах), сославшись на опыт прошлых лет, также сообщили УНИАН о значительном снижении рабочих заявок.

«Основная трудность – это, в принципе, найти людей, которые согласны работать несколько месяцев в году. В разговорах потенциальные работники, например, студенты, говорят о практике заграницей. А для студентов аграрных ВУЗов такая практика и есть той самой сезонной работой», – объясняют кадровики.

HR-директор Агрохолдинга «Мрия» Мария Панченко обращает внимание, что их компания работает в западных областях Украины, и постоянно сталкивается с дефицитом сотрудников, прежде всего, рабочих профессий (механизаторы различного профиля, квалифицированные агрономы, инженеры).

«В целом, нам удается держать ситуацию с заполненностью штата под контролем, хотя это непросто. Так, по прогнозам исследований рынка труда Украины, миграция среди производственного персонала выйдет в 2018 году на первое место, опередив традиционно высокий по текучести ритейл», – отмечает она.

Полстраны на заработках

В общем-то, давно не новость, что жители западных областей массово уезжают работать за границу. HR-эксперт портала Rabota.ua Татьяна

Пашкина, к примеру, делится жалобами своих клиентов, мол, в Ивано-Франковской, Львовской, Ужгородской областях с апреля по октябрь желающих работать просто не найти – все в Польше, Венгрии и Румынии. При этом, эксперт обращает внимание, что трудовой потенциал западных областей, в конце концов, может исчерпаться. А, значит, сезонная трудовая миграция будет все сильнее уходить вглубь страны.

«Уже сейчас в городе Ровно практически весь центр заклеен объявлениями о трудоустройстве за границей», – говорит Пашкина.

В свою очередь, специалист экспертно-аналитического центра международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко отмечает, что проблема нехватки сезонных кадров рабочих специальностей сохраняется в стране не первый год. И объясняется она не только тем, что народ массово едет работать за рубеж, но и все еще существующими стереотипами о рабочих профессиях.

«Есть стереотип, что не престижно идти учиться в профтехучилища. Или, что работа в сельскохозяйственном секторе не выгодна. Хотя, к примеру, в сезон на должности агрономов достаточно высокие заработки можно получить», – говорит Криворученко.

Так или иначе, но наши украинские работодатели действительно вынуждены «соревноваться» с предложениями работы за границей, которых хоть пруд пруди.

«И если у нас сотруднику без опыта или с минимальным опытом платят 5-7 тысяч гривен (а если возраст 45+, то и пяти тысяч могут не заплатить), то за границей – 15-17 тысяч…», – рассказывает Татьяна Пашкина.

В десятки стран по всему миру требуются наши монолитчики, бетонщики, электрослесари, сварщики. Нужны рабочие на сбор клубники и цитрусовых в Данию, Финляндию, Эстонию. Бармены и официанты - на круизные лайнеры. Горничные в Болгарию, Египет и Турцию. Много вакансий из Болгарии и Израиля. Однако, впереди планет всей, ожидаемо, Польша. Пашкина говорит, что на сегодняшний день в Польше 17 тысяч агентств занимаются трудоустройством украинцев.

Высокая зарплата – не решение проблемы

Прекрасно понимая существующую конкуренцию на рынке труда, украинские работодатели начинают понемногу поднимать зарплаты.

«В прошлом году, к примеру, горничная в Одессе зарабатывала 4-5 тысяч, а в этом предлагают 6 тысяч», – говорит Пашкина.

«Зарплата рабочего средней ячейки аграрного сектора (мы не говорим про агрономов или руководителей), то есть линейный персонал – в прошлом году была от 9 тысяч. И это не в Киеве, а в регионах. В этом году, не думаю, что будут меньше», – добавляет Криворученко.

Ольга Дядечко из агрокомпании «Сигнет Холдинг» убеждена: чтобы мотивировать людей не уезжать, а работать в своей стране, работодатели должны, как минимум, обеспечивать логичную покупательную способность.

«А если работодатель не платит работнику зарплату, которая позволяет удовлетворять базовые потребности, то говорить о чем-то другом смысла нет», – добавляет она.

По словам Дядечко, к примеру, в прошлом году в ее компании сезонные работники получали зарплаты на 37% выше среднего показателя по стране. «Конечно, до Польши мы не дотягиваем, но нам и не нужно смотреть на тот уровень. Да, скажем, у нас средние зарплаты ниже, чем в Польше, но у нас также и товары, продукты и услуги стоят дешевле, чем там», – говорит она.

Схожего мнения придерживаются в компании DowDuPont: «Важно помнить, что расходы на проживание, питание, транспорт и т.д. в другой европейской стране высоки и могут перекрывать эффект заявленной сравнительно высокой оплаты труда».

А вот по убеждению HR-директора Агрохолдинга «Мрия» Марии Панченко, одной только конкурентной заработной платы сегодня уже недостаточно.

«Люди все больше стремятся найти хорошие условия труда, и все больше обращают внимание на культуру компании. В понимании сотрудников производственных специальностей это, в первую очередь, отношение работодателя к своим сотрудникам, открытость и прозрачность взаимоотношений, понятная структура оплаты труда и соблюдение договоренностей», – подчеркивает Панченко.

Татьяна Пашкина, кстати, также считает, что украинским работодателям совсем не обязательно назначать зарплату на уровне европейской. Если она будет составлять хотя бы 70-75% – уже так массово люди не поедут искать работу за рубеж. Поедут только те, кто из года в года так поступают, либо те, кто едет не только ради денег. По ее словам, довольно часто украинцы уезжают на работу за границу из-за неупорядочности жизни в Украине, стремясь к стабильности. Также едут, чтобы обеспечить детям, к примеру, польское образование. Или еще вариант, когда сначала едут работать в Польшу на 15-17 тысяч [гривен], а оттуда – в Германию на 35-45 тысяч [гривен]. Естественно, когда стоит выбор - остаться или уехать, важны и условия труда.

«К примеру, если у нас это сбор грунтовой клубники, над которой вы «нависаете», а в Дании речь идет о техническом обслуживании теплиц. Расстояние – на уровне рук человека, к земле наклоняться не нужно», – объясняет Пашкина.

В свою очередь, Катерина Криворученко отмечает, что для людей, которые уже имели опыт работы за границей, обычно самым трудным была разлука с семьей.

«Поэтому если работодатели дают возможность заработать в своей стране, путь даже меньше, чем за границей, но с нормальными условиями, именно этот психологический фактор – возможность быть с семьей – может повлиять на решение человека остаться и работать в своей стране», – считает она.

Также Криворученко напоминает, что на работе за границей может быть совсем не так «сладко», как обещали соискателю. Наряду с положительным опытом одних рабочих, хватает негативных историй других о том, как приходилось работать по двенадцать часов с небольшими перерывами при сорокаградусной жаре, или о том, что расплатились с работниками суммой в разы меньше обещанной…

А, в целом, решение о сезонной работе в большей степени все-таки зависит от цели работника. К примеру, в Украине можно поехать на работу, совместив приятное с полезным. Татьяна Пашкина рассказывает, как народ массово едет работать в отели у моря в Одессу на семь тысяч гривен зарплаты, но с бесплатным проживанием и питанием. Во-первых, на «чаевых» еще можно заработать. А, во-вторых, отдохнуть. «Если, к примеру, у человека график «три через три». Три дня – администратор, а три дня – курортник», – подчеркивает она.

Вместе с тем, украинскими работодателям действительно нужно прилагать больше усилий, чтобы удержать хорошего специалиста на работе, вне зависимости от сферы. Причем, как уже стало понятно, одним лишь увеличением заработной платы уже не отделаешься.

Ирина Шевченко