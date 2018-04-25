Причиной отравления жителей Софиевской Борщаговки стали фекалии в воде (видео)

20:55, 25 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

Такие предварительные выводы исследований. Накануне в больницу с кишечной инфекцией госпитализировали 20 человек, большинство из которых - дети.

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Сегодня специалисты взяли новые пробы воды, чтобы выяснить, пригодна ли она к использованию. Но нарушения уже выявили, даже без исследований, говорится в сюжете ТСН.

Все пострадавшие причиной всему называют обычную водопроводную воду. В ней родители купали своих детей. Врачи говорят, что у них наблюдается повышенная температура, рвота и понос.

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Теги: #вода#фекалии