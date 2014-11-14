На выходных в Украине ожидаются ночные заморозки (карта)
15:28, 14 ноября 2014Общество
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На выходных в Украине будет сравнительно тепло днем, ночью местами ожидается падение температуры до -1°С.
Погода в Украине 15 ноября / Укргидрометцентр
Существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 15 ноября, теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье - в Симферополе дневная температура составит от 11 до 13 градусов выше нуля, в Ужгороде - 12-14°С.
На Востоке и Севере температура будет колебаться от 3 до 6 градусов днем, ночью - 1-4 °С.
Погода в Украине 16 ноября / Укргидрометцентр
В воскресенье немного похолодает. По всей Украине, кроме юга и Закарпатья возможны заморозки. Дневная температура будет колебаться от 2°С на Востоке и Севере до 8-9 на юге.
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