«Доступные лекарства»: успех правительства или профанация

В начале апреля исполнился год, как в Украине впервые заработала специальная программа «Доступные лекарства», предусматривающая предоставление медикаментов бесплатно или со скидкой для больных с наиболее распространенными в Украине заболеваниями - сердечно-сосудистыми, диабетом второго типа, гипертонией и бронхиальной астмой.

По этому поводу премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в адрес Кабмина и команды Минздрава во главе с Уляной Супрун сказал немало лестных слов и уточнил: за год программой воспользовались около 8 миллионов украинцев, которые получают лекарства по рецепту врача. Вспомнил Гройсман и о том, что внедрение программы проходило нелегко, но, вопреки всему, она успешна.

Действительно, поначалу аптек с наклейкой на дверях «Доступные лекарства» днем со огнем было не сыскать. Людям приходилось терять много времени на поиски. Когда находили, оказывалось, что в аптеке отсутствует нужный препарат. А все потому, что запасы медикаментов были минимальны – никто не хотел связываться с дешевыми отечественными лекарствами.

Со временем все вроде бы наладилось. Правительство вовремя расплачивалось за отпускаемые аптеками медикаменты, а те стали больше брать на реализацию дешевых отечественных препаратов, внесенных в программу «Доступные лекарства».

Сейчас, по данным Минздрава, к программе присоединились свыше 7 тысяч аптек по стране. Увеличилась и номенклатура препаратов. Если вначале в программе было 153, то спустя год в ней уже представлены 239 препаратов различных наименований. Из этого списка 47 препаратов пациентам предоставляются полностью бесплатно, а остальные – с доплатой.

Минздрав уверяет: за это время выписано свыше 15 млн рецептов на 700 млн гривень.

О программе так много везде говорилось, особенно на заседаниях правительства, что спустя полгода после ее запуска (осенью 2017 года), я решил на себе испытать ее эффективность и действенность. Тем более, что моя мама – клиент, к сожалению, сразу по трем указанным в программе «Доступные лекарства» направлениям: у нее сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. После перенесенных оперативных вмешательств врачи - кардиолог, сосудистый хирург и эндокринолог – назначили кучу разных медикаментов, которые ей нужно принимать ежедневно. Чего там только не было – «Янумет» и «Новонорм» (против диабета), «Клопидогрель» и «Кардиомагнил» (для разжижения крови), «Розарт» (для уменьшения холестирина), «Арифон», «Небивалол» и «Вальсакор» (для снижения давления) и т.д.

«Из всего этого списка могу предложить вам «Клопидогрель»», - сказала участковый врач, изучив переданные ей назначения и выписки из медкарточки. И, увидев мое удивление, добавила: «Остальных лекарств в программе и в помине нет».

«Как это? В программе же, вроде бы, около 200 препаратов?», - после минутной заминки спросил у врача.

И тогда мне доходчиво объяснили – в программе не 153 препарата (на тот момент именно столько в ней числилось), а фактически всего 21 препарат – считать-то нужно по действующему веществу.

К примеру, возьмем «Клопидогрель». В программе лекарств с этим действующим веществом аж 23 торговых названия. Препарат один, просто у разных производителей (у отечественных или зарубежных) он по-разному называются. У кого – «Тромбонет», у кого – «Атрогрел» и так далее. Или действующее вещество – метформин. Лекарств с этим веществом в программе я насчитал аж 32.

В принципе, если больному подходит вещество, то, по большому счету, ему без разницы, препарат какого производителя с этим веществом принимать, лишь бы была возможность его получить либо бесплатно, либо по вменяемой цене.

Но у Минздрава своя арифметика. Он суммирует медикаменты не по действующему веществу, а по наименованиям. Вот и получается, что в программе, по подсчетам МОЗ, 239 препаратов. А фактически на диабетиков в программе «Доступные лекарства» имеется всего три вида лекарств, такое же количество - для больных астмой, а оставшиеся 17 видов предназначены для сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с гипертонией…

Беседуя с врачами, я выяснил и другую, не менее важную деталь. Оказывается, в списке имеются медикаменты, которые вовсе не предназначены для длительного приема. Они, скорее, идут как препараты «скорой помощи». К примеру, «Фуросемид» – это диуретик быстрого действия. Имеет сильный и кратковременный эффект. Так, если у больного прыгнуло давление и нужно срочно сбить – две капли на сахарок и давление падает. Главное здесь - не переборщить. Иначе давление упадет слишком сильно. В «Доступных лекарствах» «Фуросемид» представлен сразу несколькими производителями.

Таких примеров – хоть пруд пруди.

Все это вызывает вопросы. Вполне очевидный – почему многие лекарства, которые наиболее эффективны и имеют наименьшую побочку для пожилых людей, в «Доступные лекарства» не вошли?

И.о. министра Уляна Супрун, отвечая мне на этот вопрос на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сказала, что в программу вошли лишь лекарства, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. «Так что, получается, «Вальсакор», «Небивалол» или те же более современные «Янумет» или «Новонорм» продаются во всем мире без доказательной эффективности и не рекомендованы ВОЗ?», – задаю уточняющий вопрос и.о. министра. Но Супрун делает каменное лицо и дает понять - разговор окончен.

Уже после брифинга заместитель министра здравоохранения Роман Илык, который как раз и отвечает за программу «Доступные лекарства», в разговоре со мной называет другую причину отсутствия многих лекарств в программе. По его словам, участие фармпроизводителей в программе – дело добровольное. Это, во-первых. А, во-вторых, чтобы войти в программу, производители, по словам Илыка, должны согласиться продавать свои лекарства по установленным государством ценам. А государство формирует цены на то или иное действующее вещество, исходя из средней цены стран восточной Европы.

Таким образом, заместитель министра подтвердил информацию о том, что лекарства в Украине продаются по ценам выше, чем в странах восточной Европы. Впрочем, я (как и многие соотечественники) об этом и так знаю, поскольку, в последнее время, заказываю лекарства из Польши – оказывается, там препараты значительно дешевле.

И это тоже непонятно. Почему в Украине столь высокие цены на лекарства? Доступ на рынок медикаментов из западных стран вроде бы упростили, а цены не упали. За последний год, при вроде бы стабильном курсе, лекарства, по моим собственным наблюдениям, выросли в цене, минимум, на 50%. Неужели коррупционная составляющая давит, как при Януковиче?

Да что там говорить об импортных медикаментах, если отечественный производитель тоже не прочь цены задрать. Многим украинским фармкомпаниям для участия в программе «Доступные лекарства» лишь на отдельные препараты пришлось снизить цены (вдумайтесь!) на 50%. Получается, что остальные препараты, которые не вошли в программу, они продолжают продавать втридорога?

Кстати, вопрос ценообразования на рынке медикаментов вообще не в приоритете ни правительства, ни Минздрава. И это очень странно. А как же тогда министерство собирается устанавливать тариф на предоставление медуслуг? Неужели в этот тариф сногсшибательные цены на лекарства войдут автоматически?

И последнее. Если в Польше программа «Доступные лекарства» существует уже годы, то Украина делает первые шаги. Конечно, возможны ошибки. Никто не спорит. Но пиарясь на этой программе и в правительстве, и в профильном министерстве должны четко осознавать ее плюсы и минусы.

Пока же, к сожалению, складывается впечатление, что чиновники предпочитают трубить только об успехах. Критику практически не воспринимают. Но ведь больные, независимо от функционирования программы «Доступные лекарства», должны иметь доступ к качественным препаратам по вполне приемлемым ценам! Тем более, что вряд ли будет эффективным и полезным лечение таких серьезных и наиболее распространенных заболеваний только вошедшими в программу 23 действующими веществами. Надеюсь, Минздрав отдает себе в этом отчет.

Николай Бабич