На предприятии "Мотор Січ" проводят обыски

Детали проведенных следственных действий будут обнародованы на официальном сайте СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в помещении публичного акционерного общества «Мотор Сич» в г. Запорожье.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Я знаю, что там проводятся какие-то следственные действия», - сказала она.

В то же время Гитлянская отметила, что не владеет информацией, какие именно следственные действия проводят сотрудники спецслужбы на предприятии.

Пресс-скретарь пообещала, что детали будут обнародованы на официальном сайте СБУ.

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В комментарии "Украинской правде" Гитлянская, в то же время, подтвердила факт проведения обысков. На вопрос проходят сейчас обыски на предприятии, она ответила: "Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии". Представитель СБ также отметила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Справка УНИАН. Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.