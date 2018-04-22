Monatik рассказал, почему поет на русском языке

"Молюсь я на украинском, а пишу - на том, на котором приходит вдохновение", - заявил музыкант.

Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) рассказал, почему большинство его песен на русском языке. По словам музыканта, он пишет песни на том языке, на котором к нему приходит вдохновение.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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"Вы знаете, с детства в моей семье всегда говорили на двух языках. И так всегда я с легкостью общаюсь и на украинском, и на русском языке. С большим усердием сейчас развиваю английский и искренне считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Молюсь я на украинском, а пишу - на том, на котором приходит вдохновение", - заявил музыкант.

Отметим, что Дмитрий Монатик родом из Луцка.

Как сообщал УНИАН, Monatik впервые показал сыновей. Певец поделился с подписчиками радостью от исполнения своей давней мечты - он посетил с детьми Диснейленд.