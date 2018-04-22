Monatik рассказал, почему поет на русском языке

21:10, 22 апреля 2018
Общество
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eurovision.ua

Об этом сообщает "Обозреватель".

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"Вы знаете, с детства в моей семье всегда говорили на двух языках. И так всегда я с легкостью общаюсь и на украинском, и на русском языке. С большим усердием сейчас развиваю английский и искренне считаю, что чем больше языков знает человек, тем лучше. Молюсь я на украинском, а пишу - на том, на котором приходит вдохновение", - заявил музыкант.

Отметим, что Дмитрий Монатик родом из Луцка.

Как сообщал УНИАН, Monatik впервые показал сыновей. Певец поделился с подписчиками радостью от исполнения своей давней мечты - он посетил с детьми Диснейленд.

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Теги: #певец#Монатик