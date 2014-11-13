Синоптики предупреждают: завтра в Украине высокое атмосферное давление и туман

14 ноября в Украине в результате доминирования повышенного атмосферного давления существенные осадки маловероятны, лишь местами ожидаются туманы и морось.

Температура воздуха ночью 0+7 градусов, днем +4+9, на западе и юге до +7+15 градусов, сообщает Opogode.ua. В западной части предполагается сухая погода, местами туманы. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем +7+15 градусов. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, днем +4+9 градусов. В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем +4 +9 градусов. Читайте такжеК концу недели похолодание в Украине усилится и достигнет 6 градусов мороза На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +4+9 градусов. В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5+10, днем +7+15 градусов. В Киеве 14 ноября - без осадков, местами туманы. Температура воздуха ночью 0+3, днем +6+9 градусов. Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.

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