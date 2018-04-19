Во Львове уволили врача, которая пьяной принимала больных детей

Безработными стали также медсестра и санитарка. 15 апреля педиатра в нетрезвом состоянии заметили родители, которые пришли с ребенком на прием в больницу.

Врача-педиатра Львовской областной детской больницы "ОХМАТДЕТ", которая находилась на рабочем месте в нетрезвом состоянии, уволили с работы.

Вместе с ней безработными стали медсестра и санитарка. Об этом ZAXID.NET сообщила главный врач Охматдета Марьяна Возница.

«Этот педиатр уже у нас не работает. Как и медсестра и санитарка. Также проведены на всех уровнях разговоры с персоналом. Как я и говорила: таким у нас не место. Выводы сделали все»,- сказала Марьяна Возница.

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Как известно, 15 апреля педиатра в нетрезвом состоянии заметили родители, которые пришли с ребенком на прием в больницу. Во время осмотра детей они и увидели, что врач находится в нетрезвом состоянии. Родители вызвали полицию и написали заявление. Педиатр и не отрицала, что употребляла алкогольные напитки. Оказывается, в этот день медики праздновали рождение внука у одной из медсестер.