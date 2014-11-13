Порошенко поручил обеспечить протезирование за рубежом пострадавшим в зоне АТО

Как сообщила пресс-служба главы государства, на совещании отмечалось, что протезирование может быть профинансировано за счет трастовых фондов, о которых было договорено во время саммита НАТО в Ньюпорте.

Президент также поручил министру иностранных дел обратиться в структуры НАТО в рамках договоренностей по оборудованию в Украине нейро-реабилитационного центра.

Богомолец также сообщила, что президент дал поручение организовать протезирование за рубежом 12-и военных, которые по медицинским показаниям не могут получить протезирование в Украине. На сегодняшний день четверо из них уже готовы к протезированию, остальные проходят реабилитационный подготовительный период.

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Общее количество нуждающихся в протезирование, составляет 75 человек, из них 55 - военнослужащие, 20 - гражданские. ”Деньги на протезирование пострадавших в зоне АТО уже выделены из госбюджета, но речь идет о тех, кто не может быть протезирован в Украине, и мы будем организовывать их протезирование через структуры НАТО. Мы получили заключение от врачей, что эти 12 человек нуждаются в сложных и современных технологиях протезирования. Речь идет о случаях, когда пострадавшие потеряли обе верхние и нижние конечности, тазовые кости», - сообщила советник президента.