Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото)

09:49, 19 апреля 2018
Общество
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Артистка дурачилась / фото instagram.com/alla_orfey

Фото примадонна разместила в Instagram. Ее подписчики отметили, что она вовсе не выглядит на свои 69 лет.

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"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", - написала артистка в соцсети.

"Супер! Побольше вам таких дней", "Четкая!", "Алла Борисовна, классная фотка!", - пишут подписчики.

Отметим, что 15 апреля российская певица отпраздновала 69-летие.

Ранее в сети раскритиковали внешний вид российской певицы Аллы Пугачевой во время голосования на выборах президента России. Примадонну упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле.

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Теги: #селфи#Алла Пугачева