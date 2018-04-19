Пугачева без макияжа произвела фурор в сети (фото)

Селфи Пугачевой в соцсети уже набрало почти 104 тысячи лайков.

Российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.

Фото примадонна разместила в Instagram. Ее подписчики отметили, что она вовсе не выглядит на свои 69 лет.

Читайте также68-летняя Пугачева оголила колени на модном показе (фото)

"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", - написала артистка в соцсети.

"Супер! Побольше вам таких дней", "Четкая!", "Алла Борисовна, классная фотка!", - пишут подписчики.

Отметим, что 15 апреля российская певица отпраздновала 69-летие.

Ранее в сети раскритиковали внешний вид российской певицы Аллы Пугачевой во время голосования на выборах президента России. Примадонну упрекнули в том, что она одета в молодежном стиле.