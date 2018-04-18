Богомолец: Общественные организации и ГПУ выступили против «наркотических» инициатив Минздрава

По ее словам, общественность протестует против планов чиновников Минздрава легализовать хранение больших доз наркотиков, которых достаточно для розничной торговли.

Общественные организации и Генеральная прокуратура Украины выступили против внесения Министерством здравоохранения изменений в приказ №188, которые увеличивают допустимые нормы хранения наркотиков.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

По ее словам, общественность протестует против планов чиновников Минздрава легализовать хранение больших доз наркотиков, которых достаточно для розничной торговли.

«Ко мне продолжают поступать обращения от общественных организаций со всей Украины с требованием не допустить внесения Минздравом к приказу №188 изменений, которые играют на руку наркомафии», – сообщила парламентарий.

Она отметила, что каждая десятая украинская семья уже столкнулась с проблемой наркотиков, а если позволить мелким наркодилерам хранить большие объемы наркотиков, достаточные для розничной торговли, ситуация может стать еще хуже.

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«Общественные организации обращают внимание на то, что главными наркодилерами на низовом уровне являются сами наркоманы. За год каждый из них «присаживает» на наркотики еще 5-6 молодых людей, а по некоторым данным, и 10-15 человек. По данным исследования института Горшенина, уже каждая десятая семья в Украине сталкивается с проблемой наркотиков. Если же позволить мелким наркодилерам носить с собой объемы наркотиков, которых достаточно для розничной торговли, это будет иметь непредсказуемые последствия. И что теперь: если возле школы кто-то увидит наркомана с героином или «ширкой», его не смогут даже задержать?» – возмутилась нардеп.

По ее мнению, предложенными изменениями к приказу №188, Минздрав активно навязывает обществу легализацию наркотиков.

Также Богомолец сообщила, что сейчас продолжается сбор подписей под депутатским запросом к председателю правительства Владимиру Гройсману с требованием не допустить внесения изменений в приказ №188.

Парламентарий также рассказала, что в ответе ГПУ на запрос относительно инициативы Минздрава указано, что предложенные размеры хранение наркотиков не согласуются с теми, что рассчитаны на основании имеющейся международной практики, которая базируется на определенной суточной дозе по данным Международного комитета по контролю за наркотиками ООН.

«Генпрокуратура не поддерживает изменения, предложенные Минздравом», – отметила Богомолец.