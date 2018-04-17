Бифштекс и котлеты: в киевском метро работает "секретная" столовая

Столовая работает на станции метро "Политехнический институт", вход со стороны парка.

Советник начальника «Киевского метрополитена» Наталка Макогон рассказала о столовой, которая работает в столичной подземке.

«Рыба с летними овощами, бифштекс с яйцом и зеленью и непревзойденная котлета «Метро». Рецепт последней — суперсекретный. Его подземке подарил шеф-повар ресторана метро, который когда-то работал над станцией «Хрещатик», - написала Макагон на своей странице в Facebook.

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По ее словам, столовую киевского метро нельзя найти ни в одном ресторанном рейтинге, ведь она «вне всяких конкурсов».

Столовая работает на станции метро «Политехнический институт», вход со стороны парка. Для посторонних столовая открыта в рабочие дни с 14:00 до 16:00.

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