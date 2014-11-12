Украинцев могут лишить возможности отдыхать по профсоюзным путевкам

«Власти не оставляют попыток отобрать у профсоюзов имущество: санатории, базы, лагеря. С 2011 года идет бесконечная изматывающая судебная борьба, которая сейчас особенно обострилась», - говорит он.

За эти три года органы прокуратуры в интересах Фонда госимущества подали уже свыше 200 исков в хозяйственные суды. В результате учреждения и предприятия ФПУ вынуждены постоянно отвлекаться на судебные тяжбы. На эту борьбу тратятся колоссальные ресурсы: рабочее время сотрудников аппарата ФПУ, финансы, поясняет Владимир Саенко. «Только на оплату судебного сбора за подачу нами апелляционных и кассационных жалоб потрачено свыше 3 млн грн, в то же время эти средства могли бы быть использован куда более рационально – в том числе, на реконструкцию и модернизацию санаториев – большинство зданий и сооружений давно нуждается в этом»,-- говорит он.

Из-за оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей профсоюзы лишились в этом году около 30 лечебно-оздоровительных объектов и 2-х спортивных. В зоне АТО часть зданий разрушена – полностью или частично. На восстановление требуются немалые деньги. Показательный пример – санаторий «Славянский», находящийся на освобожденной украинскими властями территории. Одну из его здравниц удалось частично восстановить в рекордно короткие сроки, и она уже приняла первых больных.

«Но необходимо срочно возрождать весь санаторий, запускать в работу и остальные его здравницы, – говорит Владимир Саенко. – После аннексии Крыма, когда Украина потеряла контроль над двумя грязевыми санаториями в Саках, «Славянский» остался единственным в стране специализированным лечебным учреждением для спинальных больных (их в Украине не менее 300 тысяч). Нуждаются в реконструкции и другие базы и санатории. На все это необходимы средства, их можно и нужно найти – при одном условии: если государство не будет вставлять профсоюзам палки в колеса. В противном случае ситуация придет к тому, что украинцы, лишенные в нынешний кризис возможности достойно зарабатывать, потеряют и элементарную возможность поправить свое здоровье».

По мнению Владимира Саенко, судебную вакханалию можно прекратить одним способом: принять закон, который бы устанавливал правовой статус профсоюзного имущества и закреплял права профсоюзов на него. Соответствующий законопроект будет подан в парламент до конца этого года.