Украина возвращает на вооружение артиллерийские установки «Пионы»

Об этом передает Еспресо.TV.

В частности, над восстановлением одной из самых мощных артиллерийских систем мира работают на ремонтном артиллерийском предприятии Министерства обороны Украины.

Военные говорят, что это очень мощное оружие: снаряд весом 100 килограммов может преодолеть расстояние почти в 50 километров. 203-миллиметровая пушка «Пион» может за две минуты произвести три выстрела.

«В свое время она разрабатывалась и предполагалась для стрельбы ядерными боеприпасами», - говорит военный.

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По словам сотрудников завода, «Пионы» не эксплуатировались очень долго. «Однако так сложилась ситуация в стране, что мы вынуждены снять с хранения и привести эти машины в боевое состояние и приступить к защите своих рубежей», - отмечают военные.

Справка:

2С7 «Пион» - это советская самоходная гаубица, которая предназначена для уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Военные эксперты говорят, что в первый и последний раз эти установки использовались в русско-грузинской войне ( «война 888»).

В 1996 году Украина отказалась от использования "Пионов" и передала их на хранение по условиям сдачи ядерного оружия.