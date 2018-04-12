Ольга Фреймут устроила "охоту" на обидчиков, которые назвали ее "конченой" и "рагулихой" в Facebook

16:59, 12 апреля 2018
Общество
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Телеведущая пришла на работу к обидчикам / Instagram

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Об одном из таких инцидентов на своей странице в Facebook рассказала журналистка Кристина Ривера. "К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та написала в Facebook, что "Фреймут - конченая". Ребята, это не шутка", - сообщила она.

Второй инцидент якобы произошел с киевской поэтессой и психологом, волонтером психологической кризисной службы Елизаветой Непийко.

"Ко мне на прием пришла подсадная девушка, а за девушкой посреди приема ко мне пришла Фреймут со съемочной группой – спрашивать, почему я в Facebook в коментах назвала ее "рагулихой" и недавно вывесила неудачный кадр из "Пацанок"", - написала она на своей странице в соцсети.

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Теги: #Facebook#ведущая