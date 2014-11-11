На Рождество в Киеве планируют установить рекорд по самому массовому исполнению колядки
Учредитель международного фестиваля «Країна мрій», певец Олег Скрипка надеется на Рождество установить рекорд по одновременному самому массовому исполнению колядки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.
Скрипка отметил, что 7 января на Софийской площади будет представлена рождественская «Країна мрій», где внимание будет уделено вертепу, шопке и колядкам. Он предусматривает, что действо начнется в 12.00 и продлится до вечера.
Как подчеркнул певец, он надеется установить рекорд по самому массовому исполнению колядки.
«Нами был установлен рекорд: 3 тысячи людей пели рождественскую колядку. Я убежден, в следующем году мы побьем собственный рекорд. Мы запишем его в книгу Гиннесса украинскую, а может, и в мировую», - сказал Скрипка.
Читайте такжеНа Новый год станция метро "Золотые ворота" будет работать круглосуточноКроме того, он сообщил, что «есть идея вести гала-концерт не только 31 декабря, но и 1 января». «Потому что нужно покончить с депрессивным началом Нового года, когда мы просыпаемся после обеда, доедаем оливье из холодильника и вечер депрессивный», - сказал Скрипка.
Да, 31 декабря, заметил он, на празднике выступит симфонический оркестр, украинские певцы исполнят хиты. Кроме того, состоится конкурс молодых исполнителей.
В то же время 1 января «будет уже больше танцевальный, фолковый концерт, и я буду вместе с «ВВ» выступать, и другие исполнители».
Скрипка также заметил, что «Новый год раньше состоял из эклектики американского и советского Нового года». «То есть, какие-то соревнования за детей между Санта-Клаусом и дедами Морозами», - сказал он и прибавил, что «очень хочется вспомнить Святого Николая».
Кроме того, считает он, на Софийской площади нужно установить «дерево желаний», где можно будет оставлять ленты с пожеланиями.