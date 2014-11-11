На Рождество в Киеве планируют установить рекорд по самому массовому исполнению колядки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

Скрипка отметил, что 7 января на Софийской площади будет представлена рождественская «Країна мрій», где внимание будет уделено вертепу, шопке и колядкам. Он предусматривает, что действо начнется в 12.00 и продлится до вечера.

Как подчеркнул певец, он надеется установить рекорд по самому массовому исполнению колядки.

«Нами был установлен рекорд: 3 тысячи людей пели рождественскую колядку. Я убежден, в следующем году мы побьем собственный рекорд. Мы запишем его в книгу Гиннесса украинскую, а может, и в мировую», - сказал Скрипка.

Читайте такжеНа Новый год станция метро "Золотые ворота" будет работать круглосуточноКроме того, он сообщил, что «есть идея вести гала-концерт не только 31 декабря, но и 1 января». «Потому что нужно покончить с депрессивным началом Нового года, когда мы просыпаемся после обеда, доедаем оливье из холодильника и вечер депрессивный», - сказал Скрипка.

Да, 31 декабря, заметил он, на празднике выступит симфонический оркестр, украинские певцы исполнят хиты. Кроме того, состоится конкурс молодых исполнителей.

В то же время 1 января «будет уже больше танцевальный, фолковый концерт, и я буду вместе с «ВВ» выступать, и другие исполнители».

Скрипка также заметил, что «Новый год раньше состоял из эклектики американского и советского Нового года». «То есть, какие-то соревнования за детей между Санта-Клаусом и дедами Морозами», - сказал он и прибавил, что «очень хочется вспомнить Святого Николая».

Кроме того, считает он, на Софийской площади нужно установить «дерево желаний», где можно будет оставлять ленты с пожеланиями.