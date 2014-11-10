Дания упростит процедуру выдачи виз украинцам
14:03, 10 ноября 2014Общество
0
Министры иностранных дел Украины и Дании Павел Климкин и Мартин Лидегор подписали соглашение об упрощении выдачи виз.
МИД стран подписали соглашение об упрощении выдачи виз
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министры сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве.
“Дания всегда была одной из движущих сил в нашей поддержке, в том числе внутри Европейского Союза. И то, что мы сегодня подписали соглашение об упрощении выдачи виз, это еще одно доказательство этой поддержки”, - сказал Климкин.
Читайте такжеМИД объяснил, почему Польша требует дополнительные документы для выдачи Шенгенских виз
“Я думаю, что соглашение, которое мы подписали сегодня с господином министром, является очень символичным, оно сделает легче путешествия датчан в Украину и украинцев в Данию”, - сказал Лидегор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter