Дания упростит процедуру выдачи виз украинцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министры сообщили на совместной пресс-конференции в Киеве.

“Дания всегда была одной из движущих сил в нашей поддержке, в том числе внутри Европейского Союза. И то, что мы сегодня подписали соглашение об упрощении выдачи виз, это еще одно доказательство этой поддержки”, - сказал Климкин.

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“Я думаю, что соглашение, которое мы подписали сегодня с господином министром, является очень символичным, оно сделает легче путешествия датчан в Украину и украинцев в Данию”, - сказал Лидегор.