В Сумах студенты побили мировой рекорд по падению книг по принципу "домино"

Как передает корреспондент УНИАН, флеш-моб состоялся 8 ноября в библиотеке Украинской академии банковского дела НБУ. "Цепочка, созданная из более 5200 книг из библиотечного фонда академии, прошла через четыре зала библиотеки. Ее длина составила около 700 метров. Над реализацией этого проекта работали около 50 студентов и аспирантов вуза", - рассказал на пресс-конференции куратор и автор идеи проекта, научный сотрудник УАБД Сергей Тихенко.

Для того, чтобы выставить рекорд, сумским студентам понадобилось аж три попытки. Но в итоге упавшие книги образовали изображение флага Украины.

За установлением нового достижения внимательно наблюдали уполномоченные эксперты, которые теперь должны подать соответствующее заявление для его фиксации в книгу рекордов Украины и Гиннеса. В частности, протокол о фиксации рекорда подписали представитель книги рекордов Гиннеса, директор департамента образования и науки Сумской ОГА Елена Попова, главный редактор газеты «Панорама» Евгений Положий и директор ОО "Агентство творческих событий" Игорь Касьяненко.

Диплом о официальном признании рекорда и занесения его в книгу рекордов Украины был вручен и.о. ректора Украинской академии банковского дела Национального банка Украины Сергею Козьменку.

По словам Сергея Тихенко, главная цель этого флеш-моба - популяризация книги и чтения. "Наша страна сейчас переживает нелегкие времена. И поэтому очень важно сегодня сохранить целостность государства, ее язык, носителем которого и является украинская книга", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, до этого мировой рекорд в данной номинации принадлежал библиотеке бельгийского города Антверпен, где по принципу «домино» на протяжении около 6 минут упали 4845 книг.