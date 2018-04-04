В Одесской области нашли мертвым пропавшего без вести в феврале врача-хирурга

Для поиска пропавшего медика была задействована современная техника, обследовалась территория с воздуха, однако зимой поиски результатов не принесли.

В Одесской области обнаружен мертвым врач-хирург Виктор Ксенюк, пропавший без вести в начале февраля этого года.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, тело обнаружено вчера, 3 апреля, на берегу лимана, в зарослях тростника.

Отмечается, что сейчас назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти.

В главке отметили, что в начале февраля в Раздельнянский отдел полиции обратился сын медика. Заявитель сообщил, что с садового общества в селе Отрадово исчез его 65-летний отец. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") и начаты масштабные поиски пропавшего.

«Судьбой мужчины занимались не только полицейские, но и бойцы Нацгвардии, волонтеры и неравнодушные граждане, которые присоединились к поисковой операции. Для его поиска была задействована современная техника, с помощью которой территория обследовалась и с воздуха», - рассказали в полиции.

Однако зимой, несмотря на привлечение кинологов с собаками и квадрокоптера, поиски результатов не принесли.

Ксенюк работал в поликлинике №19 (Малиновский район Одессы).