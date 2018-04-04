В Министерстве образования объяснили, сколько "бюджетников" смогут принять вузы в 2018 году

В этом году регистрация электронных кабинетов поступающих на основе полного общего среднего образования будет открыта 2 июля, а прием заявлений и документов начнется 12 июля.

Министерство образования обнародовало максимальное госзаказ в вузы на 2018 год.

Отныне все абитуриенты могут посмотреть, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждый вуз, относящийся к сфере управления МОН. Документ можно посмотреть здесь.

Там можно найти данные о программах бакалавриата и магистратуры со 161 заведения высшего образования из всех регионов Украины.

Также можно посмотреть лицензионный объем – сколько поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум – сколько минимум "бюджетников" должно быть на специальности, чтобы заведение осуществило набор.

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"Пороги максимума и минимума бюджетных мест на каждую специальность устанавливаются вузами в связи с тем, что в Украине поступление на бакалавриат и некоторые специальности магистратуры осуществляется по широкому конкурсу", –сообщает МОН.

Широкий конкурс предусматривает, что бюджетное место идет в вуз поступающим с лучшими баллами, а не закрепляется за университетом.

Максимальный объем показывает, сколько всего таких абитуриентов сможет принять вуз на определенную специальность.

Например, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского на дневную форму обучения по специальности "Дошкольное образование" может в целом принять 70 первокурсников. 31 из них могут быть "бюджетниками".

В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, так и не получить ни одного бюджетного места.Квалификационный минимум показывает, сколько абитуриентов с лучшими баллами должны выбрать обучение по конкретной специальности в вузе, чтобы на эту специальность вообще состоялся набор "бюджетников", пишет life.pravda.

В этом году регистрация электронных кабинетов поступающих на основе полного общего среднего образования будет открыта 2 июля, а прием заявлений и документов начнется 12 июля.

Напомним, что в 2018 году абитуриенты смогут подавать 7 заявлений на 4 специальности на место государственного и регионального заказа.

При этом количество заявлений на контракт ограничена не будет.

Такие правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год утвердило Министерство образования и науки.

Согласно правилам, в 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования в 2016, 2017 и 2018 годов.

При этом оценки по иностранным языкам будут учитываться только по сертификатам за 2018 год.

В 2018 году абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования на дневную и заочную формы обучения, будут подавать заявления только в электронной форме (из этого правила, правда, будут несколько исключений).