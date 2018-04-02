В Ивано-Франковске теперь можно оплачивать парковку авто «по воздуху»

Впервые в Ивано-Франковске появилась возможность оплачивать парковку автомобиля «по воздуху» – бесконтактно, собственным смартфоном через Privat24.

Как сообщили в ПриватБанке, который разработал такой принципиально новый сервис для украинских городов, оплачивать парковку с помощью мобильного банка безопаснее, удобнее и быстрее, чем наличными.

«Бесконтактная оплата парковки с Privat24 длится несколько секунд, и для этого даже не надо выходить из авто, – говорит руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Новый сервис дает также дополнительную выгоду для местного бюджета и собственников парковочного оборудования за счет сокращения расходов на инкассацию наличных».

На старте пилотного проекта оцифровки франковских парковок клиенты ПриватБанка могут оплатить Privat24 парковку на площадках Северного бульвара, улиц Тычины, Новгородской, Шопена, Леси Украинки и Привокзальной. Всё, что нужно для этого сделать, – найти в меню Privat24 сервис «Парковка», определить геопозицию, указать номер авто и выбрать срок парковки.