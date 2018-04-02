Психолог рассказала, почему украинским заробитчанам трудно адоптироваться заграницей

Перед тем, как решиться на выезд за границу в поисках так называемой лучшей судьбы, специалисты советуют не только изучить местные обычаи, убедиться, что их там действительно ждут, но и учесть то, стоит ли им это вообще делать.

Украинцам трудно адаптироваться за рубежом, особенно тем, кто не имеет там родных или друзей. В частности, об этом рассказала психолог Наталья Кухтина в комментарии 24 Каналу.

"Кроме завышенных ожиданий чаще всего у наших работников возникают проблемы из-за языкового барьера, чувства неполноценности и дискриминации по национальному признаку", – говорит эксперт.

Поэтому прежде чем уехать в другую страну, Наталья Кухтина советует работникам взвесить, стоит ли им оставлять своих детей, семью и близких? Получат ли они желаемое? Смогут ли адаптироваться? Не попадут на крючок мошенников?".

По разным подсчетам, на заработки за границу в течение 25 лет уехало от 7 до 10 миллионов украинцев. Впрочем далеко не каждому там удалось приспособиться. Из-за местного менталитета, другого мышления и отношения к иностранцам. Как утверждает экономист Александр Савченко: "Украина ежегодно из-за трудовой миграции теряет по 10 миллиардов долларов".

Уже сейчас нам не хватает специалистов в телекоммуникационном и банковском секторах – до 80%. Сфере электроники и атомной энергетики – до 90%. За границу массово уезжают перспективные ученые, технологи, инженеры. Не хватает даже обычных рабочих рук и аграриев. Поэтому предприниматели особенно радуются возвращению заробитчан. По расчетам экономиста Александра Савченко: "Если за границу выезжает обычный украинец среднего возраста, то потери для государства составляют 80 тысяч долларов, если это молодые люди, то вдвое больше."

Эксперты убеждены: лучше судьба может быть и дома. Ведь сделать карьеру на чужбине почти нереально. Из-за этого тем, кто возвращается в Украину обычно приходится начинать профессиональную жизнь с начала. Кроме того, работники теряют и перспективу пенсионного обеспечения.

Как отмечает политолог Владимир Воля: "С одной стороны средства, заработанные заграницей, переправляются родственникам для того, чтобы они более менее могли решать свои финансовые проблемы. Но когда это касается самих работников, то смахивает на то, что на перспективу пенсионного обеспечения в этом случае никто не работает."

Поэтому, перед тем, как решиться на выезд за границу в поисках так называемой лучшей судьбы, специалисты советуют не только изучить местные обычаи, убедиться, что их там действительно ждут, но и учесть то, стоит ли им это вообще делать.