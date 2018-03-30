Киев без воды: опубликована карта бюветов
«Киевводоканал» на сутки отключит от водоснабжения несколько районов столицы. Это станет самым масштабным отключением потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.
"Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветов в столице.
Напомним, «Киевводоканал» частично ограничит водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в связи с отключением от общей схемы насосной водопроводной станции «Крутогорная».
В Голосеевском районе:
– район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
– район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц.
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В Святошинском районе:
– Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
В Соломенском районе:
– жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;
– жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
– жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;
– группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.
Ограничение водоснабжения будет наблюдаться на верхних этажах многоэтажной застройки в четырех районах Киева.
В Голосеевском районе:
– жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;
– многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
– район Голосеево от Голосеевской площади до жилмассива Теремки.
В Святошинском районе:
– жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;
– жилой массив Южная Борщаговка – полностью;
– жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
– район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
В Соломенском районе:
– район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
В Шевченковском районе:
– жилой массив Нивки – полностью.