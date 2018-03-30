Киев без воды: опубликована карта бюветов

«Киевводоканал» частично ограничит водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта.

«Киевводоканал» на сутки отключит от водоснабжения несколько районов столицы. Это станет самым масштабным отключением потребителей от централизованного водоснабжения в истории Киева.

"Киевводфонд" опубликовал интерактивную карту бюветов в столице.

Напомним, «Киевводоканал» частично ограничит водоснабжение в четырех районах столицы с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта в связи с отключением от общей схемы насосной водопроводной станции «Крутогорная».

В Голосеевском районе:

– район Голосеево - Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

– район проспект Науки - Стратегическое шоссе и смежных улиц.

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В Святошинском районе:

– Никольская Борщаговка в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

В Соломенском районе:

– жилой массив Первомайский в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;

– жилой массив Соломенка в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

– жилой массив Чоколовка (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта Жуляны) - полностью;

– группа жилых массивов Отрадный (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.

Ограничение водоснабжения будет наблюдаться на верхних этажах многоэтажной застройки в четырех районах Киева.

В Голосеевском районе:

– жилые массивы Теремки-1, Теремки-2 – полностью;

– многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

– район Голосеево от Голосеевской площади до жилмассива Теремки.

В Святошинском районе:

– жилой массив Никольская Борщаговка – полностью;

– жилой массив Южная Борщаговка – полностью;

– жилой массив Академгородок в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

– район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

В Соломенском районе:

– район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

В Шевченковском районе:

– жилой массив Нивки – полностью.