Львовские таможенники изъяли крупную партию контрабандных iPhone

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной фискальной службы во Львовской области, украинец прибыл из Польши на таможенный пост «Шегини-Медика» автомобилем «Mercedes Sprinter» и для прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор». Несмотря на это у таможенников возникло подозрение о наличии у него товаров, которые подлежат таможенному оформлению и превышают необлагаемую норму ввоза через таможенную границу гражданами.

Поэтому транспортное средство было выведено из полосы упрощенного таможенного контроля в зону углубленного осмотра. В специально изготовленной с помощью фанерных листов перегородке с декоративной обшивкой таможенники обнаружили сокрытый товар, а именно смартфоны «Apple. iPhone 5, 16 Gb» – 466 шт.; «Apple. iPhone 5, 32 Gb» – 41 шт.; «Apple. iPhone 6 Space Gray 64 Gb» – 95 шт.; «Apple. iPhone 6 Space Gray 128 Gb» – 23 шт.; ноутбуки «Apple. MacBook Air. Model: А 1466» – 3 шт. Доступ к этому тайнику стал возможным после демонтажа части передней стенки перегородки.

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”Гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем использования специально изготовленного хранилища (тайника). Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины”, - отмечается в сообщении.

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По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, стоимость изъятых смартфонов будет установлена дополнительно.