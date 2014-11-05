В Одессе Кира Муратова отмечает свой 80-летний юбилей

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в честь юбилея Муратовой на Одесской киностудии сегодня в течение дня, до позднего вечера, проходит ретроспектива ее фильмов.

В частности, самые известные - «Короткие встречи» (1967), «Долгие проводы» (1971), «Перемена участи» (1987), «Астенический синдром» (1989), «Чувствительный милиционер» (1992), «Три истории» (1997), «Чеховские мотивы» (2002), «Настройщик» (2004), «Мелодия для шарманки» (2008).

В департаменте отметили, что мэр Одессы Геннадий Труханов по случаю юбилея вручил Муратовой Почетный знак отличия им. Григория Маразли ІI степени.

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«Это одна из самых почетных наград Одессы. Она вручена за многолетнюю плодотворную деятельность, выдающиеся творческие достижения, весомый личный вклад в развитие отечественной кинематографии и популяризацию города Одессы на международном уровне», - сказали в департаменте.

Режиссер Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года. Обладатель премии «Ника» (за фильмы «Увлечения», «Настройщик», «Два в одном»), «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля («Астенический синдром»), «Вечное возвращение» и других престижных международных наград.

Журнал Forbes поставил Муратову на первое место в рейтинге самых влиятельных кинорежиссеров Украины.