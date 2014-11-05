Россия запретила въезд в страну сестре Савченко

Об этом спикер МИД Евгений Перебыйнис написал на своей странице в Twitter.

“Вере Савченко, сестре Надежды, отказано во въезде в РФ. Безосновательное решение, очередное нарушение прав Надежды. Помогаем Вере вернуться домой”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там летчицу обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

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27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

28 октября Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Савченко - за незаконное пересечение государственной границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по спискам партии «Батькивщина».