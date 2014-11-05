Командир роты «Беркута» может пойти под суд из-за преследования Автомайдана

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Киева расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины относительно превышения служебных полномочий 23 января этого года сотрудниками спецподразделения МВД «Беркут», которое сопровождалось применением насилия против активистов движения «Автомайдан».

Установлено, что в тот день на ул. Щорса сотрудники оперативной роты № 1 спецподразделения «Беркут» нанесли телесные повреждения указанным активистам.

После этого их доставили в Дарницкое райуправление милиции, где командиром роты №1 «Беркута» был составлен рапорт о задержании указанных лиц.

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Кроме того, 23 января сотрудники роты № 1 и № 2 подразделения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киева, превышая предоставленную им власть, незаконно задержали с применением насилия и причинением телесных повреждений участников Автомайдана в Крепостном переулке. В дальнейшем их доставили в Оболонское райуправление, где составили неправдивые рапорты о совершении ими хулиганских действий.

При задержании указанных граждан работниками «Беркута» также умышленно повреждены автомобили потерпевших.