В Харькове сгорело офисное здание (фото, видео)

Кроме того, огонь начал перекидываться на соседнее двухэтажное здание, размещенное вплотную, говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

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Общая площадь пожара составила более 300 кв м. Огнем была охвачена вся фасадная облицовочная часть здания, утеплитель и помещение автомойки на первом этаже. Кроме того, огнем частично повреждены офисные помещения на втором и третьем этажах.

Для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось быстро ликвидировать пожар. Огнеборцы не дали пламени распространиться на соседнее здание.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.