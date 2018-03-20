СБУ на Харьковщине задержала подозреваемых в поставке автомобилей для боевиков "ЛНР"

По данным СБУ, автомобили с территории Харьковской области злоумышленники переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР».

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности в международном пункте пропуска «Гоптовка» 19 марта задержали двух участников преступной группировки, которые наладили поставки автомобилей для боевиков «ЛНР».

Об этом сообщает Управление СБУ в Харьковской области.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные районы Луганской области.

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«Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» во время попытки вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрания меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.