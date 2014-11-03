В Донецке террористы захватили санаторий и 7 автомобилей, которые принадлежат "Норду" – МВД

22:11, 03 ноября 2014
Общество
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В Донецке у предприятия «Норд» вооруженные террористы захватили гостинично-санаторный комплекс и 7 автомобилей, принадлежащих предприятию.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области. 

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в ГУМВД Украины в Донецкой области обратился представитель ПАО «Норд» с заявлением о том, что в Донецке террористы захватили гостинично-санаторный комплекс, принадлежащий ПАО «Норд», а также незаконно завладели 7 автомобилями предприятия. 

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В настоящее время правоохранителями открыты уголовные производства по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений) и ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если оно нанесло большой материальный ущерб).

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