Завтра в Украину придет второе "бабье лето", хотя по ночам ожидаются заморозки

Антициклон обусловит сухую погоду, а южные воздушные потоки - повышение температуры воздуха. Только ночью преимущественно в восточной части еще удержатся небольшие морозы, сообщает Opogode.ua.

Местами ожидаются туман, дымка и изморозь.

В западной части предполагается сухая погода, местами туманы, изморозь. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем +9+16 градусов.

В северных областях - без осадков, местами изморозь и порывистый ветер. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем +5+10 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается, местами туманы, изморозь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +5+12 градусов.

На востоке Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 0 6, местами до +8 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода, местами туманы, изморозь, дымка и мгла. Температура воздуха ночью +1+6, днем +4+12 градусов.

В Киеве 4 ноября - без осадков, местами изморозь и сильный ветер. Температура воздуха ночью 0+2, днем +3+6 градусов.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с, на западе и севере местами порывы 15-20 м/с.