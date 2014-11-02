На въезде в Крым у водителей выпытывают данные о дислокации сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

«Неизвестные лица в гражданской одежде осуществляют опрос водителей транспортных средств, которые пересекают административную границу, на предмет получения информации о расположении сил и техники подразделений украинских вооруженных сил и пограничников», - сказал он.

Читайте такжеРоссия продолжает стягивать на Донбасс войска и технику (карта АТО)Лысенко также сообщил, что на этом участке также был обнаружен микроавтобус радиолокационной разведки, который мог использоваться для создания радиопомех, и для руководства беспилотными летательными аппаратами.