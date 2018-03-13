В Одессе задержали мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки

«Стрелком» оказался 33-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Малиновском районе Одессы задержан мужчина, который сегодня открыл стрельбу из окна жилого многоэтажного дома.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, около 16.00 полицейские получили вызов о том, что на улице Ивана и Юрия Лип мужчина стреляет из окна квартиры одного из многоэтажных домов.

«В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что внутри кто-то находится. «Стрелка» удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные», - сообщили в пресс-службе.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств дела.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области уточнили, что в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже неизвестный стреляет по прохожим и автомобилям.

Задержан 33-летний злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья. Сейчас оружие изъято. Для выяснения обстоятельств происшествия правонарушителя доставили в Малиновский отдел полиции.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").