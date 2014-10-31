На выходных Украину окутают туманы и накроет мокрый снег

На остальной территории существенные осадки маловероятны, лишь местами возникнут туманы, изморозь, дымка и мгла, снижающие видимость, передает Opogode.ua.

Температура воздуха несколько снизится и составит в течение дня +2+8 градусов, на Закарпатье и юге Крыма местами до +10+12 градусов.

В западной части предполагается сухая погода, лишь местами туманы, изморозь, дымка и мгла. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +2+8, на Закарпатье до +12 градусов.

В северных областях - преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь, дымка и мгла. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем +2+8 градусов.

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В центральных областях осадков не ожидается, местами туманы, изморозь, дымка. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем +3+9 градусов.

На востоке Украины местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 0+6, местами до +8 градусов.

В южной части будет преобладать сухая погода, местами туманы, изморозь, дымка и мгла. Температура воздуха ночью +1+6, днем +4+9, в Крыму до +10+12 градусов.

В Киеве - без существенных осадков, только в основном ночью и утром туманы, дымка и мгла. Температура воздуха ночью 0+2, днем +3+6 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с, на юге и востоке порывы до 15-20 м/с.