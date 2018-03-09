В Одессе праздник 8 марта отметили с табличками "обними меня" (видео)

В Одессе 8 марта отметили с табличками "обними меня", а по городу проехал праздничный троллейбус.

Тепла и улыбок досталось детям, взрослым, пожилым, одиноким и парам. Обняли даже пони. А на память о дружеских контактах женщины получили цветы, а дети – воздушные шарики. Обниматься с незнакомцами вышли волонтеры – в основном молодые девушки.

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Как говорится в сюжете ТСН, гендерного окраса эти контакты не имеют, главное-поделиться эмоциями и праздником.

Кроме этого, в одном из одесских троллейбусов женщинам дарили цветы и не брали деньги за проезд. В салоне играла живая музыка, на остановках дарили розы и не берали деньги за проезд - в Одессе накануне на маршрут вышел необычный троллейбус. Там улыбались исключительно для женщин и дарили им цветы, а музыканты исполняли по дороге лирическую музыку.

Водитель троллейбуса в микрофон поздравлял присутствующих женщин с праздником.

Женщины говорят, что это прекрасная идея, которая вызвала у них хорошие емоции и впечатлила их.

Пританцовывали и улыбались и мужчины-пассажиры.

Организаторы праздничного маршрута обещают, что в следующем году таких троллейбусов будет больше.