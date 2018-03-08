"Чужая идеология": украинцев спросили, что они думают об отмене праздника 8 марта (видео)
12:43, 08 марта 2018Общество
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Не все женщины любят и воспринимают этот праздник.
Немало украинцев выступают за отмену праздника восьмого марта.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Охапки цветов, тортики, конфеты - страна уже начала праздновать международный день защиты прав женщин.
Накануне обычно мужчины переживают настоящий стресс - что подарить любимым или милым сотрудницам. Зато не все женщины любят и воспринимают этот праздник.
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