"Чужая идеология": украинцев спросили, что они думают об отмене праздника 8 марта (видео)

12:43, 08 марта 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Охапки цветов, тортики, конфеты - страна уже начала праздновать международный день защиты прав женщин.

Накануне обычно мужчины переживают настоящий стресс - что подарить любимым или милым сотрудницам. Зато не все женщины любят и воспринимают этот праздник.

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Теги: #8 марта#праздники в Украине