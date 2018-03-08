"Чужая идеология": украинцев спросили, что они думают об отмене праздника 8 марта (видео)

Не все женщины любят и воспринимают этот праздник.

Немало украинцев выступают за отмену праздника восьмого марта. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеРешили не медлить: 97-летний мужчина и 64-летняя женщина поженились в рамках проекта «Брак за сутки» Охапки цветов, тортики, конфеты - страна уже начала праздновать международный день защиты прав женщин. Накануне обычно мужчины переживают настоящий стресс - что подарить любимым или милым сотрудницам. Зато не все женщины любят и воспринимают этот праздник.

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